GM может возродить марку Hummer для электрических внедорожников и пикапов

Американский автоконцерн General Motors планирует инвестировать 3 млрд долларов в строительство нового завода в Детройте, на котором будут выпускать премиальные внедорожники и пикапы с электрическими силовыми установками. По мнению аналитиков, это позволит GM войти в высокодоходные сегменты автомобильного рынка с низкой конкуренцией, в которых для произволителя существует наиболее высокая вероятность получения прибыли. Программа под кодовым названием BT1 предполагает разработку электрического пикапа марки GMC к 2022 году и электрического внедорожника Cadillac к 2023 году, пишет портал Motor.ru.

Впрочем, по данным источников, оба этих автомобиля с электрическими силовыми установками могут выйти на рынок под легендарной маркой Hummer, которая в 2010 году была ликвидирована из-за сильного падения спроса и тяжелого финансового положения General Motors. Окончательное решение о воскрешении бренда еще не принято, однако вероятность такого развития событий весьма высока. Пикап в таком случае будет продаваться по цене около 90 тыс. долларов, а стоимость внедорожника превысит 100 тыс. долларов. Новая электрическая платформа будет отличаться гибкостью и позволит разрабатывать на ее базе различные электрокары.

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