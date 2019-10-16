Рынок электромобилей с пробегом в России вырос в 1,5 раза

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев 2019 года объем российского рынка электромобилей с пробегом составил почти 2,4 тыс. единиц. Это на 53% больше, чем в январе – сентябре прошлого года.

95% от всех перепроданных за отчетный период электрокаров в нашей стране пришлось на Nissan Leaf. В количественном выражении это составило 2 260 экземпляров.

Показатели остальных моделей не достигают и сотни штук. Так, с большим отставанием от лидера в тройку самых популярных на вторичном рынке электрокаров попали Mitsubishi I-MiEV (51 шт.) и BMW i3 (20 шт.). Тиражом по 18 единиц разошлись LADA Ellada и Tesla Model S. Еще одна модель Tesla, кроссовер Model X, был за это время был перепродан в количестве 8 экземпляров.

Кроме них, с начала года было куплено 4 подержанных Jaguar I-Pace и 3 – и Renault Twizy.

Крупнейшим региональным рынком электромобилей с пробегом в нашей стране является Иркутская область – за отчетный период его объем достиг 309 единиц. На второй строчке находится Приморский край с результатом в 280 перепроданных электрокаров. Замыкает тройку лидеров Краснодарский край, объем вторичного рынка электромобилей в котором составил 168 экземпляров. За ним следуют Хабаровский край (167 шт.) и Новосибирская область (101 шт.). В остальных субъектах РФ данный показатель составляет менее сотни.

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