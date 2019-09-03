«Группа ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю благодаря выполнению госзаказа по школьным автобусам и машинам скорой помощи. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Группы ГАЗ». Напомним, в августе работники «Группы ГАЗ» были уведомлены о возможном переходе на сокращенный режим работы в период с 21 октября 2019-го до 20 апреля 2020 года в связи с падением рынка и влиянием санкций на деятельность компании.

«Сегодня ситуация на рынке коммерческого транспорта остается сложной; факторов, указывающих на выход из стагнации, нет. Санкции США также продолжают оказывать негативное воздействие на работу предприятий «Группы ГАЗ». Однако в текущем периоде наши предприятия выполняют госзаказ, полученный наряду с другими компаниями в отрасли, – поставки в регионы школьных автобусов и машин скорой помощи, поэтому введение сокращенной рабочей недели отсрочено. Руководство компании совместно с профсоюзным комитетом и рабочими советами «Группы ГАЗ» будут в гибком режиме принимать решения о графике работы предприятий в зависимости от ситуации на рынке и воздействия санкций», – рассказали в пресс-службе «Группы ГАЗ».

Напомним, ранее правительство утвердило распределение автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов по субъектам Российской Федерации в рамках, выделенных ранее Минпромторгу России 10 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ. В целях оказания поддержки регионам в обновлении парка социально значимой техники Минпромторгом России в 2019 году будет осуществлена поставка 1549 автомобилей скорой медицинской помощи классов В и С и 2451 школьных автобусов различной вместимости в более чем 75 субъектов. Учитывая сжатые сроки поставки производители соответствующей техники уже начали отгрузку в регионы. В соответствии с поручением Президента России машины медпомощи и школьные автобусы будут закуплены у отечественных поставщиков: ГАЗ, КАВЗ, ПАЗ, УАЗ и «Форд Соллерс Елабуга».

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за девять месяцев реализация легких коммерческих автомобилей ГАЗ на российском рынке составила 35223 единиц (-2,1%). Самой продаваемой моделью ГАЗ в отчетный период остается «ГАЗель Next»с показателем 20160 проданных машин (-2,9%).