Haval начал предсерийную сборку внедорожника H9

Тульский завод Haval начал предсерийное производство внедорожников Haval H9. Вероятно, позже они пойдут в дилерские салоны в качестве демонстрационных и тестовых машин, пишет портал «Китайские автомобили». Об официальном старте производства Haval H9 компания сообщит отдельно, заявили, в свою очередь, в пресс-службе Haval.

Ранее стало известно, что несмотря на то, что месяц назад Haval обновил модель H9 для рынка Китая, в нашей стране будут выпускать дорестайлинговые машины. Зато локализация производства может способствовать удешевлению внедорожника. Сегодня цены на Haval H9 лежат в диапазоне от 2 млн 532 тысяч рублей до 2 млн 712 тысяч рублей.

На российском рынке как и прежде будут доступны внедорожники с 2,0-литровыми наддувными двигателями – бензиновый агрегат выдает 245 л.с., дизельный – 190 л.с. Оба мотора сочетаются только с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией ZF и полным приводом.

Напомним, ранее российский завод Haval расширил производственную линейку за счет купе-кроссовера Haval F7x, который выпускается на одной линии с кроссовером F7. Новинка будет официально представлена в ближайшее время, после чего первые Haval F7x российской сборки появятся в официальных дилерских центрах.

На сегодняшний день модельная линейка Haval в России представлена компактным кроссовером H2, среднеразмерным кроссовером Н6, полноразмерным рамным внедорожником Н9 и новым кроссовером Haval F7, потенциальным бестселлером марки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2019 года российские дилеры Haval реализовали 7024 кроссоверов и внедорожников марки, что в 3,8 раза больше по сравнению с прошлым годом.