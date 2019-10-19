Китайский авторынок в сентябре снизился на 6%

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Китайский авторынок в сентябре снизился на 6%

Обзор автомобильного рынка России
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Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам сентября снизились на 6,3% и составили 1 млн 931 тыс. единиц. Как отмечают в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), отрицательная динамика фиксируется пятнадцатый месяц подряд на фоне торможения экономического роста и торговых споров с США. За девять месяцев 2019 года китайский авторынок сократился на 11,7% до 15 млн 249 тыс. машин, оставаясь крупнейшим в мире.

Volkswagen и его совместные предприятия в прошлом месяце реализовали в Китае 384100 машин (+0,2%). Таким образом, немецкий автоконцерн остается лидером на рынке Поднебесной.

Согласно прогнозу СААМ, в 2019 году китайский авторынок может снизиться порядка на 5% по отношению к прошлому году, когда было продано 23 млн 790 тыс. машин. В то же время власти КНР намерены принять меры по стимулированию продаж автомобилей в стране.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: китай автомобильные рынки мировые рынки

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