Skoda с начала года увеличила продажи в России на 7%

Российские дилеры Skoda в сентябре реализовали 7341 автомобиль – на 6% меньше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2019 года продажи чешской марки в нашей стране составили 61483 машины, что на 7% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Skoda заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 4,8% против 4,4% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Как сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия, бестселлером марки на российском рынке в сентябре остается компактный лифтбек Rapid – на нем остановили свой выбор 2918 покупателей (-9%). Второе место сохраняет кроссовер Kodiaq, чьи продажи выросли на 3% до 2297 единиц. Замыкает тройку бестселлеров марки лифтбек Skoda Octavia с показателем 2034 проданных автомобиля (-3%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры Skoda начали продажи обновленного флагмана чешского бренда – Skoda Superb. Новинка предлагается в кузове лифтбек и универсал, а также в версиях SportLine и Laurin and Klement. Кроме того, в конце года в России состоится мировая премьера нового Skoda Rapid.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».