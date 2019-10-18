Ученые рассказали о вреде транспорта для окружающей среды

Американские ученые выяснили, что транспорт загрязняет окружающую среду не только выхлопными газами: львиную долю ущерба планете наносят шины.

Как пишет портал Motor.ru, пока экологи по всему миру яростно требуют от властей запретить транспорт с традиционными двигателями внутреннего сгорания, а производители автомобилей наперегонки презентуют все новые и новые модели с электрическими силовыми установками, ученые из Сан-Франциско вдруг выяснили, что проблема с загрязнением окружающей среды заключается отнюдь не только в выхлопных газах. Оказалось, что основным источником загрязнения прибрежных вод являются шины. Продукты их износа составляют почти половину обнаруженных на побережье Тихого океана семи триллионов частиц микропластика, которые попадают туда с поверхности автомобильных дорог вместе с дождевой водой через ливневую канализацию.

Эти частицы нередко содержат такие токсичные химические добавки, как антипирены и пластификаторы. Часть микропластика тонет в океане и накапливается на дне, однако самая высокая концентрация частиц зафиксирована в сточных водах и ливневых стоках.

Министр окружающей среды Калифорнии Джаред Блюменфельд уже ознакомился с результатами исследования и заявил, что властям необходимо принимать любые меры, которые не позволят усугубить проблему. Прежде всего, считает чиновник, нужно заставить американцев пересаживаться с личного транспорта, пусть даже электрического, на общественный.