Холдинг «Максимум» приобрел в Петербурге пустующий автоцентр «Атлант М»

Холдинг «Максимум» продолжает активно развивать свой бизнес в Петербурге: компания приобрела у «Атлант М» пустующее здание автоцентра в Мурино. Этот двухэтажный комплекс площадью 5,6 тыс. кв.м на участке 1,76 га был построен белорусской компанией в 2012 году. Однако, автоцентр, расположенный у строящегося съезда с КАД, так и не был открыт: сроки строительства съезда регулярно откладывались и здание оказалось фактически отрезано от потенциальных покупателей, пишет портал «Новый Проспект».

«Сейчас ситуация с транспортной доступностью кардинально изменилась, вскоре будет открыт съезд с КАД. В этом автокомплексе мы планируем продавать новые автомобили (сейчас ведем переговоры с импортерами), а также торговать подержанными машинами – это самое быстрорастущее направление на авторынке. Мы намерены открыть самый большой комплекс по продаже подержанных машин в городе», – рассказал генеральный директор автохолдинга «Максимум» Вадим Арустамян.

Сумму сделки в «Максимуме» не уточнили. Эксперты посчитали, что она могла составить 200-250 млн рублей. Отметим, что ранее автохолдинг «Максимум» на торгах по распродаже имущества обанкротившегося холдинга «Теплоком» приобрел в Мурино 5 га земли. Тогда сумма сделки составила почти 150 млн рублей.

Автохолдинг «Максимум» – один из крупнейших игроков на петербургском авторынке. Сегодня у него четыре автоцентра (два на улице Руставели, один на Торфяной дороге, один на пр. Непокоренных), в которых продаются автомобили Ford, Honda, Hyundai, KIA, Audi и другие марки.

За 2018 год «Максимум» реализовал 10,4 тыс. новых машин – на 50% больше, чем годом ранее. Доля «Максимума» на рынке Петербурга составила 6,5%. Компания занимает второе место в рейтинге автохолдингов города, проигрывая только крупнейшему российскому игроку – ГК «Рольф», которая продала 23,6 тыс. машин и занимает 16,5% петербургского авторынка.

Последний год «Максимум» активно развивает свой бизнес. Так, в 2017 году компания выкупила дилерское предприятие KIA на пр. Непокоренных у банкротящейся ГК «Автоцентр Аврора», добавив тем самым в свой портфель корейскую марку. В апреле состоялось открытие автоцентра Audi на Торфяной дороге.

«Возможно, в Мурино будет продаваться один из массовых брендов, все зависит от того, кто из импортеров таких моделей готов расширяться в Петербурге. Не исключено, что это KIA (с учетом выхода новой модели Seltos). Второй вариант использования центра в Мурино – франшиза нескольких китайских моделей. Среди них большие шансы у Haval, так как марка навряд ли остановится на четырех салонах в городе. Третье направление развития салона – контракт с вернувшимся в Россию Ravon. Марке нужен агрессивный вход на рынок», – предполагает гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

«Идея «автомобильной деревни» не дает покоя многим холдингам и один из них даже частично ее реализовал. Более дешевая земля и её наличие в достаточных объемах, грамотный портфель брендов и менеджмент, знающий, что и зачем делает, могут создать в Мурино новую и точку притяжения для покупателей авто», – подытоживает директор направления Мерседес-Бенц в ГК «Вагнер» Евгений Пекарский.