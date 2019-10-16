Tesla получила право на сборку электрокаров в Китае

Власти Китая добавили компанию Tesla в правительственный список одобренных автопроизводителей. Это значит, что Tesla получила одобрение на сборку своих электрокаров в этой стране, сообщает портал Autonews.ru.

Напомним, строительство своего завода на юге Китая американская компания Tesla начала в январе нынешнего года. Предприятие будет носить название Gigafactory. Это первый завод Tesla, которое находится за пределами США.

Изначально с конвейера предприятия начнут сходить седаны Tesla Model 3 и новые кроссоверы Tesla Model Y. Ожидается, что сборка первых электрокаров начнется уже в конце нынешнего года. Благодаря заводу американская компания сможет продавать свою продукцию в Китае без уплаты тарифа в размере 25%.

Китайские власти уже несколько лет всячески способствуют развитию внутреннего рынка электрических машин из-за очень сложной экологической ситуации в крупных городах. Кроме того, правительство поддерживает местных автопроизводителей, чтобы они могли конкурировать с иностранными компаниями.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», американский производитель электромобилей Tesla достиг новых рекордно высоких показателей производства и поставок своих машин в третьем квартале 2019 года. Так, в отчетный период компания поставила 97 тыс. электромобилей, что на 1,9% выше показателя второго квартала на уровне 95,2 тыс. машин. В том числе поставки Model 3 составили 79,6 тыс. единиц – на 2,6% больше, чем в предыдущем квартале. При этом Tesla выпустила рекордные 96155 автомобилей, что на 10,5% выше, чем в апреле-июне текущего года. Производство модели Model 3 достигло отметки в 79,8 тыс. машин, или на 10% больше по отношению к предыдущему кварталу. "Кроме того, мы добились рекордного показателя чистых заказов в третьем квартале и вступаем в четвертый квартал с увеличением нашего портфеля заказов", – заявили в Tesla Motors.