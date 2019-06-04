BMW открыл новый дилерский центр на юге Москвы

Трехэтажный шоу-рум компании «БалтАвтоТрейд-М» общей площадью 10 тыс. кв. м открылся в шаговой доступности от метро «Пражская». Это второй – после автоцентра на Рублевском шоссе – дилерский центр компании. «БалтАвтоТрейд-М» занимается продажей и обслуживанием только автомобилей BMW, сообщает пресс-служба баварской марки.

В шоу-руме выставлен весь модельный ряд BMW. Отдельные зоны сделаны для BMW M, BMW Individual и автомобилей с пробегом, сертифицированных программой BMW Premium Selection. Особенность дилерского центра – новая услуга по приему автомобиля на сервисное обслуживание у дома или офиса клиента.

«Истории сотрудничества BMW Group Россия и «БалтАвтоТрейд-М» уже 16 лет. Мы рады, что наши партнеры развиваются и расширяют дилерскую сеть. Особенно ценно, что «БалтАвтоТрейд-М» – монобрендовый дилер, работающий только с BMW и демонстрирующий эффективный бизнес как на продажах, так и на сервисном обслуживании. Открытие второго дилерского центра – знаковый шаг для компании и важное событие для BMW Group Россия, которое поможет нам усилить позиции на рынке Москвы», – заявил генеральный директор BMW Group Россия Штефан Тойхерт.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2019 года российские дилеры BMW реализовали 30236 автомобилей, что тоже на 16% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В результате BMW сохраняет лидерство в премиальном сегменте российского рынка.

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