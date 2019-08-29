Toyota представила электрический сити-кар

Компания Toyota представила готовую к массовому производству модель BEV – это двухместный электрический сити-кар, длина которого менее 2,5 метра. Автопроизводитель уверяет, что эта машина идеально подойдет начинающим водителям и пожилым людям. Премьера автомобиля состоится на следующей неделе на автосалоне в Токио, а у дилеров он появится уже к концу следующего года, сообщает портал SpeedMe.

Новинка заметно меньше Smart ForTwo: она на 205 мм короче и на 373 мм уже немецкой модели. Известно, что запас хода электрокара достигает 100 км, а максимальная скорость не превышает 60 км/ч, отмечает Motor.ru.

На рынке BEV появится в двух версиях – обычной и коммерческой. Последняя отличается возможностью трансформации салона в зависимости от цели использования: например, можно превратить его в мобильный офис, установив складной стол, на котором удобно разместить планшет.

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