Bentley запустила производство нового Flying Spur

Компания Bentley начала производства нового Flying Spur – роскошного седана класса Gran Turismo. Все автомобили Flying Spur собираются вручную при участии около 200 специалистов, работающих на 84 участках производственной линии завода в Крю. Новый Flying Spur – самая высокотехнологичная модель Bentley на сегодняшний день, сообщает пресс-служба британской марки.

Напомним, роскошный спортивный седан Flying Spur нового поколения уже доступен для заказа у российских дилеров. Стоимость автомобиля составляет 15 млн 190 тыс. рублей, первые клиенты получат свои автомобили не раньше весны 2020 года.

Новый Bentley Flying Spur оснащается усовершенствованным 6,0-литровым двигателем W12 и 8-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Мощность двигателя составляет 635 л.с., крутящий момент 900 Н•м. Разгон автомобиля от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,8 секунды, а максимальная скорость достигает 333 км/ч.

Впервые капот нового Flying Spur украшен выдвигающейся эмблемой в виде крылатой литеры «В». А благодаря хромированному отражателю грани светодиодных матричных фар с эффектом граненого хрусталя сверкают, даже когда головной свет выключен.

Что касается интерьера, новый Flying Spur можно оснастить первым в автомобильной индустрии трехгранным поворотным дисплеем (Bentley Rotating Display). Впервые в отделке используется кожаная обивка панелей дверей с трехмерным ромбовидным тиснением. В качестве дополнительной опции для Flying Spur предлагаются вставки из нового шпона Crown Cut Walnut, полученного методом прямого среза, что придает покрытию современный вид.

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