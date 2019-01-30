ТОП-10 автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге

сегодня, 10:53 598 0

ТОП-10 автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев 2019 года объем вторичного рынка Санкт-Петербурга составил почти 133 тыс. легковых автомобилей.

Как и в столице страны, лидирует здесь Ford Focus – за отчетный период петербуржцы приобрели 5,3 тыс. подержанных таких автомобилей. Следующими в тройку лидеров по предпочтениям местных жителей вошли Hyundai Solaris (3,1 тыс. шт.) и Volkswagen Polo (3 тыс. шт.). На четвертом месте расположился лифтбек Skoda Octavia, перепродажи которого составили 2,9 тыс. машин. Замыкает пятерку лидеров KIA Rio с результатом в 2,7 тыс. автомобилей.

Кроме них, в ТОП-10 самых популярных автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге по итогам января – сентября нынешнего года вошли: Opel Astra (2,2 тыс. шт.), Volkswagen Passat (2 тыс. шт.), Renault Logan (1,9 тыс. шт.), BMW 5-Series (1,6 тыс. шт.) и Volkswagen Golf (1, 6 тыс. шт.).

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, источник: АВТОСТАТ

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