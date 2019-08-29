Toyota осталась самым дорогим в мире автомобильным брендом

Британское консалтинговое агентство Interbrand опубликовало ежегодный рейтинг «100 самых дорогих брендов в мире». В список попали 15 автомобильных марок, первое и второе место в котором сохранили компании Toyota и Mercedes-Benz соответственно, пишет портал Autonews.ru.

Так, Toyota, как и в прошлом году, расположилась на седьмом месте общего рейтинга компаний с оценочной стоимостью в 56,246 млрд долларов, что на 5% больше по сравнению с 2018 годом. Mercedes-Benz идет на восьмом месте общего зачета с результатом 50,823 млрд долларов (+5%), а замыкает первую тройку автомобильного рейтинга компания BMW с показателем 41,440 млрд долларов (+1%; 11-е место).

На четвертой позиции расположилась Honda c показателем стоимости в 24,422 млрд долларов (+3%; 21-е место), а на пятой строчке идет Ford, цену которого оценили в 14,325 млрд долларов (+2%; 35-е место).

Стоит отметить, что наибольший годовой рост показала компания Ferrari (77-е место), стоимость которой увеличилась на 12% – до 6,458 млрд долларов. Самое существенное падение зафиксировано у компании KIA (78-е место), цена которой снизилась на 7% – до 6,428 млрд долларов.

Что касается лидера основного рейтинга, то первое место заняла компания Apple с оценочной стоимостью в 234,241 млрд долларов. На втором месте идет Google с показателем 161,713 млрд долларов, а замыкает тройку лидеров Amazon, который оценили в 125,263 млрд долларов.