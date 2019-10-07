Правительство может отложить резкое повышение утильсбора на автомобили

Минпромторг после обсуждений с автопроизводителями может оставить без изменений как текущий уровень барьера для импорта машин, так и правила распределения компенсаций утильсбора.

Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, к вопросу значительного повышения утилизационного сбора теперь предлагается вернуться в 2021 году. Хотя он и так вырастет с 2020 года, это связано с компенсацией снижения ввозных пошлин – общий уровень импортного барьера не изменится. Напомним, барьер для импорта (ограничения в виде пошлин и утильсбора), составляющий сегодня около 30% для легковых автомобилей, предлагалось увеличить до 40–45%. От такой схемы теоретически пострадает только импорт, но в реальности, как говорят источники в отрасли, именно импорт позволяет концернам зарабатывать в России и балансировать убытки от локального производства.

Соответственно, дополнительных средств от роста сбора, которые могли бы пойти на поддержку локализации автокомпонентов, больше не ожидается. Однако Минпромторг все еще ждет от концернов оценок потребности в финансировании таких проектов – предполагается, что вопрос выделения бюджетных средств на это будет вынесен на уровень премьера.

В последние годы господдержка отрасли планомерно сокращалась. Рынок выходил из кризиса, и многие меры были временными, говорит Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала». При этом выделение денег на локализацию не связано с поддержкой рынка или спроса, отмечает аналитик, а решает стратегические задачи по созданию компетенций и технологий – концернам не всегда выгодно финансировать их самостоятельно, учитывая не такую уж высокую рентабельность в России.

Напомним, провести очередную индексацию утилизационного сбора на легковые и коммерческие автомобили Минпромторг предлагает с 1 января 2020 года. Индексация нужна для сохранения нагрузки на импорт автомобилей после сентябрьского снижения ввозных пошлин. По словам глава Минпромторга России Дениса Мантурова, предлагаемое увеличение ставок утилизационного сбора на автомобили в некоторых случаях превысит 120%, но в стоимости машины его доля останется в пределах 1,5-2%.

Как отмечает генеральный директор дивизиона «Химки» ГК «АвтоСпецЦентр» Илья Петров, нынешняя ситуация на российском авторынке не располагает к очередному повышению утилизационного сбора. До конца года продажи автомобилей в России вряд ли покажут рост, так как цены уже достигли критического пика, несмотря на программы господдержки, эффективность которых значительно снизилась: сегодня они покрывают менее 20% рынка против 40% годом ранее. Индексация утилизационного сбора повлечет за собой увеличение розничных цен и негативно отразится на потребительском спросе.