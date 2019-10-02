За два года минимальная цена Mitsubishi Outlander выросла на 200 тысяч рублей

Эксперты «Цена Авто» продолжают изучать динамику цен на популярные автомобили РФ и на этот раз составили график изменения стоимости кроссовера Mitsubishi Outlander. Выяснилось, что за последние два года (начиная с октября 2017-го) минимальная цена* модели увеличилась на 200 тыс. рублей.

Сегодня стоимость обновленного Mitsubishi Outlander 2019 производственного года начинается от 1 699 тыс. руб. Это цена кроссовера в базовой комплектации Inform 2WD с двигателем 2 л (146 л.с.) и вариатором. Максимальная цена составляет 2 502 тыс. руб. за дорестайлинговый вариант в комплектации GT Sport c 3-литровым двигателем мощностью 230 л.с. и АТ.

Сколько может стоить Mitsubishi Outlander (или другой автомобиль) с пробегом, можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций