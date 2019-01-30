Skoda представила первые изображения новой Octavia

Компания Skoda опубликовала первые эскизы новой Octavia. Изображения демонстрируют плавные линии вытянутого силуэта лифтбэка с купеобразной крышей. Четвертое поколение самой бестселлера Skoda отличает новый дизайн передней части кузова, крупные колеса и задние фонари с кристаллическими элементами. На сегодняшний день клиентам марки передано свыше 6,5 млн экземпляров Skoda Octavia, сообщает пресс-служба чешской марки.

На сегодняшний день Skoda Octavia третьего поколения можно купить в России по цене от 1 млн 119 тыс. рублей за версию с 5-ступенчатой «механикой» и 110-сильным мотором объемом 1,6 л. Самая дорогая комплектация Style с 1,8-литровым двигателем мощностью 180 л.с. и 7-ступенчатым «роботом» обойдется минимум в 1 млн 578 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2019 года продажи Skoda Octavia в нашей стране составили 17313 автомобилей, что на 2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Для российского рынка модель производится на мощностях Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде.