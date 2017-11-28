Стали известны новые подробности о «Русском Прадо» от УАЗа

Фары перспективного УАЗ "Патриот" 2020 будут выполнены полностью на светодиодах, включая ближний и дальний свет. Оптика нового образца уже запатентована - соответствующий документ опубликован в открытой базе Роспатента.

Как пишет "Российская газета", в фарах "Патриота" нынешнего образца используются обычные галогеновые лампы, светодиодными являются только "полоски" дневных ходовых огней в нижней части. Фары же модернизированного внедорожника отличаются не только источниками света, но также конфигурацией и размерами - они уже и меньше по площади.

УАЗ "Патриот" 2020 - это проект глубокой комплексной модернизации флагманского внедорожника. Снаружи машина получит более современное оформление передней части. Но в гораздо более серьезной степени модернизация затронет техническую сторону автомобиля.

Ранее сообщалось, что для "Патриота" 2020 разрабатывают совершенно новую раму. Ее особенностью станут более широкие лонжероны и наличие деформируемого модуля спереди. Также автомобиль получит новые подвески - независимую пружинную спереди и зависимую пружинную сзади. В гамме внедородника появится дизельная модификация - с 2,2-литровым турбомотором от Ford Transit. Изменится и салон автомобиля, который, в частности, получит центральный тоннель, монитор мультимедийной системы и современный радиоприемник.

Напомним, ранее Ульяновский автозавод начал пилотное тестирование автомобилей с технологией Connected car. Она предполагает наличие встроенных телематических функций, онлайн-сервисов и мобильного приложения для клиентов, с помощью которого можно будет управлять новым функционалом и получать информацию от различных систем автомобиля. Планируется, что серийный выпуск автомобилей УАЗ с функцией connectivity начнется в четвертом квартале 2019 года. Первым автомобилем под брендом УАЗ с функцией connectivity стал флагманский внедорожник «Патриот» с автоматической коробкой передач.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с 1 октября российские дилеры Ульяновского автозавода начали продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач. Флагманская модель с «автоматом» доступна в четырех комплектациях – «Оптимум», «Премиум», «Статус» и Edition I – по цене от 1 млн 034 тыс. рублей. Внедорожник УАЗ «Патриот» комплектуется 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Punch Powerglide 6L50, которая работает в паре с обновленным двигателем ЗМЗ Про, развивающим 150 л.с. и 235 ньютон-метров. Как отмечается, при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч УАЗ «Патриот» с «автоматом» потребляет на 2 л меньше, чем внедорожник с механической коробкой передач.

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