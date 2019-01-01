Рынок новых мотоциклов в РФ за 9 месяцев вырос на 39%

С января по сентябрь 2019 года объем рынка новых мотоциклов в России составил 11 981 единицу. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», это на 38,6% выше результата годичной давности.

35% российского рынка новой мототехники приходится на Москву и Подмосковье, показатели которых составили 2630 и 1544 шт. соответственно. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург (669 шт.). Из нестоличных регионов лидирует Свердловская область, жители которой за шесть месяцев нынешнего года приобрели 504 новых мотоцикла. На пятом месте в рейтинге находится Краснодарский край с результатом 367 экземпляров.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», практически во всех субъектах РФ зафиксирован рост рынка новых мотоциклов. Исключение составили лишь Ростовская область (-3,6%) и Республика Марий Эл (-5,9%).

О том, какие мотоциклы являются самыми популярными у россиян по итогам 9 месяцев нынешнего года, можно узнать в специально подготовленном пресс-релизе.

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