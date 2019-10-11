IT-революция-2019: интеллектуальные транспортные системы в России – будущее уже здесь

30 сентября в России был подписан меморандум о создании межотраслевого проектного консорциума «Автодата.Рус», который будет собирать автомобильные данные, так называемые BigData. Его основной задачей станет разработка и внедрение сервисов, основанных на сборе данных от автомобилей и об автомобилях, а также их обработка.

В связи с этим возникает огромное количество вопросов, на которые готов ответить Президент некоммерческого партнёрства и соруководитель рабочей группы НТИ «Автонет», Президент НП "ГЛОНАСС" Александр Олегович Гурко. В рамках форума «IT-революция – 2019» он выступит с докладом, в котором подробно расскажет:

- какие цели и задачи стоят перед Консорциумом,

- каким будут его составные части и основные направления деятельности,

- что нового сможет привнести Автодата в деятельность многих игроков автомобильного рынка сегодня и завтра,

- что изменится на дорогах России с появлением «умных машин» и «умных городов».

Если вам интересно, что конкретно будут делать государство, автопроизводители и цифровые компании для развития в России интеллектуальных транспортных систем, регистрируйтесь на бизнес-форум «IT-революция в автобизнесе - 2019» и задайте свой вопрос спикеру лично.



