KIA в сентябре увеличила корпоративные продажи в России на 19%

Корпоративные продажи KIA в сентябре составили 2813 автомобилей, что сопоставимо с уровнем 2018 года. В результате доля корпоративных сделок в прошлом месяце составила 15% от общего объема продаж автомобилей KIA в России. За девять месяцев 2019 года корпоративным клиентам было реализовано 29093 машины (+8%), сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре российские дилеры KIA реализовали 19194 автомобиля – это на 2% больше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2019 года в России было продано 168141 автомобиль KIA, что соответствует уровню прошлого года (+0,4%). В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки достигла 13,2% против 12,9% годом ранее, согласно данным АЕБ.