Subaru остановила работу своего завода в Японии из-за тайфуна

Японский автопроизводитель Subaru в среду остановил работу своего единственного в Японии завода, который расположен в городе Ота (центральная префектура Гумма) из-за необходимости наладить производство после тайфуна «Хагибис».

Как сообщает агентство «ТАСС», из-за непогоды были нарушены поставки автомобильных компонентов для сборки на конвейере. По предварительным прогнозам, работа предприятия будет возобновлена в обычном режиме не раньше 25 октября. Завод в префектуре Гумма производит порядка 60% всей автомобилей компании Subaru. В год на нем собирается около 650 тыс. машин.

Напомним, «Хагибис» обрушился на северо-восток главного острова Хонсю 12 октября и затронул префектуры Фукусима, Мияги и Канагава. В результате разрушительных действий стихии погибли 75 человек, 220 пострадали и еще 11 числятся пропавшими без вести.

В числе предприятий, которые временно приостановили работу из-за непогоды, крупнейшие электротехнические корпорации Toyota Industries, Hirose Electric Co., Anritsu, Alps Alpine и Taiyo Yuden. Также было полностью остановлено железнодорожное сообщение и закрыт токийский аэропорт Ханеда.