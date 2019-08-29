Toyota представила Yaris нового поколения

Компания Toyota представила Yaris четвертого поколения: модель «переехала» на модульную платформу GA-B (вариация TNGA), предназначенную для компактных автомобилей длиной менее четырех метров. В числе других новшеств – вариатор необычной конструкции, электрический полный привод E-Four и трехцилиндровый двигатель 1.5, впервые появившийся на Yaris.

Как пишет портал Motor.ru, новинка оказалась на 40 мм ниже, чем предыдущий Yaris, и незначительно короче, при этом колесная база увеличилась на 55 мм, а ширина – на 50 мм. Это позволило увеличить свободное пространство в салоне. Другие отличия от хэтчбека прошлого поколения – укороченные свесы, более низкий центр тяжести и меньший вес (-20 кг).

В состав гибридной установки THS II входят бензиновый трехцилиндровый двигатель объемом 1,5 литра и электромотор. Пока известна только отдача последнего – 80 л.с. Суммарную мощность в компании не объявили, но намекнули, что она возрастет примерно на 15% относительно прошлого гибрида. Гибрид может иметь передний или электрический полный привод E-Four.

Остальные силовые агрегаты – это 1,0-литровый мотор, работающий в паре с вариатором Super CVT-i, и трехцилиндровый двигатель 1.5 семейства Dynamic Force, который можно сочетать с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором Direct Shift-CVT с механической стартовой передачей. «Ярисы» с такой коробкой предлагаются как с передним, так и с полным приводом.

В списке оснащения указаны проекционный дисплей, акустическая система JBL, беспроводная зарядка и мультимедийная система Toyota Touch с сенсорным дисплеем.

По оценкам Toyota, именно гибридная модификация станет драйвером продаж – такую версию будут выбирать 80% покупателей. Потому именно она и заявлена на старте, а бензиновые варианты с двигателями 1.0 и 1.5 появятся у дилеров только через год. На домашнем рынке Yaris поступит в продажу в феврале 2020 года, цены объявят ближе к дате.

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