Москва освободит от транспортного налога электромобили

Правительство Москвы рассмотрело и внесло в Мосгордуму проект закона, который освободит на 5 лет от уплаты транспортного налога владельцев электромобилей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Как пишет агентство "Финмаркет", законопроект разработан в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина. Эта мера направлена на расширение парка транспортных средств с электродвигателями, которые вместе с запущенной в прошлом году системой общественного электротранспорта будут способствовать улучшению экологической обстановки в Москве, добавил вице-мэр.

"Наряду с развитием электротранспорта город будет инвестировать в инфраструктуру, необходимую для его функционирования. В частности, Москва планирует в 2020 году за счет городского бюджета построить 160 зарядных станций для электромобилей. В ходе совместного инвестиционного проекта с ПАО "Россети" будет построено еще 40 зарядных станций", - сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Денис Тихонов.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2019 года в нашей стране насчитывалось 3,6 тыс. электромобилей. Это даже не дотягивает до 0,01% общего количества легковых автомобилей, имеющихся в России. При этом примерно каждый пятый электрокар зарегистрирован в Приморском крае (735 шт.). Этот регион по объему парка «экологически чистых» автомобилей даже превосходит суммарные показатели Москвы (405 шт.), Подмосковья (141 шт.) и Санкт-Петербурга (106 шт.). Между тем, за девять месяцев 2019 года объем рынка новых электромобилей в России вырос более чем в 2,8 раза и составил 261 единицу. Эксперты отмечают, что сегмент электромобилей в России растет шестой месяц подряд – положительная динамика наблюдается с апреля текущего года.

Как говорит директор по маркетингу и связям с общественностью «ММС Рус» Илья Никоноров, на сегодняшний день объемы продаж электромобилей в России измеряются сотнями единиц в год, тогда как на многих развитых рынках счет идет на десятки и сотни тысяч. Причины все те же, что и 5, и 10 лет назад: стоимость электромобиля, отсутствие инфраструктуры – это две главные проблемы. Есть и другие, такие как дальность пробега на одной зарядке, время зарядки, уменьшающаяся емкость батареи при минусовых температурах и т.д.

Подробнее о перспективах электромобилей на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».