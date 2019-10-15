КАМАЗ инвестировал в стартапы более 46 млн рублей

КАМАЗ за 2018-2019 гг. инвестировал в стартапы более 46 млн рублей, запустив пять успешных пилотов со стартапами. Компания готова встраивать стартапы в свою линейку цифровых сервисов по модели revenue share и предоставлять доступ к своим клиентам – самым крупным компаниям России, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

«Наша компания работает с инновациями в двух направлениях. Во-первых, мы ищем новые цифровые сервисы и продукты для дилеров и владельцев автопарков для добавления в нашу линейку. Во-вторых, мы готовы инвестировать в отраслевые проекты, если видим их потенциал для рынка», – рассказал директор центра цифровой трансформации КАМАЗа Эльдар Шавалиев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», КАМАЗ запустил специализированный сайт, ориентированный на продвижение автомобилей, имеющихся на складах дилеров и официальных партнеров КАМАЗа. Проект маркетплейса – один из инструментов цифровизации, позволяющий повысить узнаваемость камазовского бренда, а также увеличить долю КАМАЗа на рынке грузовой техники. Основная задача, которую решает сайт – минимизация затрат дилерских центров на продвижение своей продукции, а также оптимизация внутренних процессов. По словам руководителя проекта «Маркетплейс грузовой автотехники» Марины Спиридоновой, вложенные компанией инвестиции планируется окупить в 2020 году.