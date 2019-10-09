Pininfarina выпустит электрический спортивный кроссовер

Компания Pininfarina намерена представлять каждый год по одной совершенно новой модели. Следующей новинкой итальянской фирмы станет электрический спортивный кроссовер, призванный составить конкуренцию Lamborghini Urus.

Как пишет портал Autonews.ru, в основу кроссовера ляжет совершенно новая платформа, разработанная совместно с компаниями Engineering и Benteler. Автомобиль оснастят двумя электрическими моторами, которые будут передавать тягу на каждое из колес. Батареи на 100–125 кВт•ч, установленные в днище, обеспечат запас хода без подзарядки до 600 км.

По предварительным данным, премьера прототипа нового кроссовера состоится в середине 2020 года, однако товарный автомобиль появится ближе к 2025 году. Стоимость электрокара составит около 300 тыс. долларов.

Следующей новинкой компании Pininfarina станет гиперкар Battista, который был впервые показан в марте 2019 года на Женевском автосалоне. Автомобиль был разработан совместно с хорватской фирмой Rimac. Pininfarina Battista приводится в движение четырьмя электрическими двигателями, развивающими 1900 л.с. 2300 Н•м крутящего момента. Гиперкар способен разгоняться с места до первой «сотни» за две секунды, а ускорение до 300 км/ч занимает менее 12 секунд. Максимальная скорость составляет 350 км/ч.

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