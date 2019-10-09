Pininfarina выпустит электрический спортивный кроссовер

сегодня, 10:05 280 0

Pininfarina выпустит электрический спортивный кроссовер

Рынок транспортных средств в России
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Компания Pininfarina намерена представлять каждый год по одной совершенно новой модели. Следующей новинкой итальянской фирмы станет электрический спортивный кроссовер, призванный составить конкуренцию Lamborghini Urus.

Как пишет портал Autonews.ru, в основу кроссовера ляжет совершенно новая платформа, разработанная совместно с компаниями Engineering и Benteler. Автомобиль оснастят двумя электрическими моторами, которые будут передавать тягу на каждое из колес. Батареи на 100–125 кВт•ч, установленные в днище, обеспечат запас хода без подзарядки до 600 км.

По предварительным данным, премьера прототипа нового кроссовера состоится в середине 2020 года, однако товарный автомобиль появится ближе к 2025 году. Стоимость электрокара составит около 300 тыс. долларов.

Следующей новинкой компании Pininfarina станет гиперкар Battista, который был впервые показан в марте 2019 года на Женевском автосалоне. Автомобиль был разработан совместно с хорватской фирмой Rimac. Pininfarina Battista приводится в движение четырьмя электрическими двигателями, развивающими 1900 л.с. 2300 Н•м крутящего момента. Гиперкар способен разгоняться с места до первой «сотни» за две секунды, а ускорение до 300 км/ч занимает менее 12 секунд. Максимальная скорость составляет 350 км/ч.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: производство внедорожники электромобили разработки suv премиум-марки кроссоверы

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