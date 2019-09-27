Выпуск легковых машин в сентябре остался «в минусе»

По данным Росстата, за девять месяцев 2019 года с российских конвейеров сошло 1,1 млн легковых автомобилей – это на 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем в сентябре было выпущено порядка 100 тыс. машин, что на 0,6% ниже показателя годичной давности.

Стоит отметить, что АВТОВАЗ в сентябре ввел дополнительные смены на линии LADA Granta, где выпускаются автомобили семейства LADA Granta и Datsun. А вот GM-АВТОВАЗ, напротив, на неделю приостановливал производство автомобилей Chevrolet Niva для оптимизации спроса. Кроме того, подмосковный завод Mercedes-Benz перешел на двухсменный режим работы.

Производство грузовых автомобилей в январе-сентябре составило 109 тыс. единиц, что соответствует уровню 2018 года (-0,1%). В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 14 тыс. грузовиков – на 5,7% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что завод «Форд Соллерс Елабуга» начал производство обновленного Ford Transit.