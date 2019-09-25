Volvo представила первый электрический кроссовер Volvo XC40 Recharge

Компания Volvo Cars представила свой первый полностью электрический автомобиль – XC40 Recharge. Он построен на базе компактного кроссовера Volvo XC40, сообщает пресс-служба шведской марки. Автомобиль оснащен ультрасовременной электрической силовой установке с полным приводом, максимальная мощность которой составляет 408 л.с. Емкость батареи способна обеспечить пробег более 400 км (по стандарту WLTP). Она заряжается до 80% за 40 минут за счет технологии быстрой зарядки.

Мультимедийная система на базе Android полностью объединена с Volvo on Call – цифровой платформой с онлайн-сервисами. С ее помощью водители подключаемых гибридов смогут отслеживать использование электрического режима вождения.

На протяжении последующих пяти лет Volvo Cars будет каждый год выводить на рынок новый электрический автомобиль. Компания ожидает, что к 2025 году половину от общего объема продаж составят именно электромобили, другую – гибриды. Recharge (с англ. «перезагрузка», «перезарядка») станет общим наименованием для всех подзаряжаемых автомобилей Volvo с полностью электрическим или гибридным двигателем. Чтобы и далее стимулировать вождение на электрической тяге, вместе с каждым гибридным автомобилем семейства Recharge клиенты будут получать целый год бесплатного пользования электричеством за счет возмещения среднего расхода электроэнергии за этот период.

Компания Volvo Cars ожидает существенный спрос на автомобили Recharge и для его удовлетворения утроит выпуск электрифицированных автомобилей. Со следующего года компания будет составлять подборки популярных моделей семейства Recharge по версии дизайнеров (Designer’s Choice), а также существенно сокращать сроки поставки автомобилей. Volvo Cars стремится к тому, чтобы подключаемые гибриды составили 20% объема продаж в 2020 году.

Для каждой модели Volvo доступна версия Recharge – начиная от компактного кроссовера XC40 и автомобилей 60-й серии и заканчивая флагманским внедорожником XC90. Как отмечается, Volvo Cars – единственный автопроизводитель на рынке, который предлагает вариант с подключаемым гибридом для каждого автомобиля в своем модельном ряду.

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