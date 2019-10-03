Chery объявила о специальной сервисной кампании на Tiggo 4 в России

Компания «Чери Автомобили Рус» объявила о специальной сервисной кампании на кроссовер Chery Tiggo 4. Владельцы Chery Tiggo 4 приглашаются в ближайший сервисный центр марки на установку резиновых уплотнителей на двери кроссовера, что позволит дополнительно защитить пороги автомобиля от попадания грязи и реагентов. Комплекс мероприятий, проводимый в рамках данной сервисной кампании, будет предоставлен клиентам на безвозмездной основе, сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус».

Напомним, кроссовер Chery Tiggo 4 стартовал на российском рынке в августе этого года. Модель представлена в четырех комплектациях – Start, Comfort, Techno и Cosmo – по цене от 899 тыс. 900 рублей до 1 млн 189 тыс. 900 рублей, без учета спецпредложений. Кроссовер оснащается 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 122 л.с., который работает в паре с механической коробкой передач или вариатором (CVT).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам сентября кроссовер Chery Tiggo 4 впервые стал бестселлером марки в России. На его долю пришлось 55% от всех продаж Chery в прошлом месяце. Самая востребованная комплектация у российских покупателей – Techno, на которую пришлось 65% реализации модели.