Volkswagen отложил строительство завода в Турции на фоне ситуации в Сирии

Немецкий автоконцерн Volkswagen временно отказался от проекта строительства завода в Турции из-за начатой Анкарой военной операции на северо-востоке Сирии. Как отмечается, производитель с осторожностью наблюдает за последними событиями в Турции.

По данным источников газеты Welt, глава правления Volkswagen Герберт Дисс вел переговоры об открытии производства в Турции непосредственно с президентом страны Тайипом Эрдоганом. Стороны ожидали прийти к финальному соглашению уже в начале октября.

Согласно этим данным, речь шла о заводе близ Измира на западе Турции стоимостью 1 млрд евро, пишет агентство "ТАСС". Начало строительства было запланировано на 2020 год, а открытие - на 2022 год. Компания оценивала объем производства в 300 тыс. автомобилей в год. Ожидалось, что завод обеспечит регион 4 тыс. рабочих мест.