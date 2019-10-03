Российский рынок новых электромобилей в сентябре вырос в 3 раза

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в первый месяц осени обладателями новых электрокаров стали 23 жителя нашей страны. По сравнению с сентябрем прошлого года, когда было продано 8 таких машин, это рынок вырос практически в 3 раза.

В соперничестве Jaguar I-Pace и Nissan Leaf на этот раз установился паритет – обе модели в первый осенний месяц разошлись тиражом по 9 экземпляров. Еще 5 россиян стали обладателями автомобилей марки Tesla: двое из них предпочли Model 3, еще двое – Model X, и один стал обладателем Model S.

Большая часть этих транспортных средств получила прописку в Москве (6 шт.), Подмосковье и Приморском крае (по 3 шт.). Кроме них, по одному новому электрокару отправилось в 11 российских регионов.

Если оценить ситуацию на рынке электромобилей с начала текущего года, то здесь тоже сохраняется значительный рост – за 9 месяцев его объем составил 261 единицу, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Эксперты отмечают, что сегмент электромобилей в России растет шестой месяц подряд – положительная динамика наблюдается с апреля текущего года.

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