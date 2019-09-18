В России началось производство купе-кроссовера Haval F7x

Российский завод Haval начал производство нового купе-кроссовера Haval F7x. Новинка будет официально представлена в ближайшее время, после чего первые Haval F7x российской сборки появятся в официальных дилерских центрах, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».

Новый F7x, который отличает динамичный силуэт кросс-купе, на 5 мм короче стандартного кроссовера Haval F7 и на 35 мм ниже. Ширина и колесная база остались прежними – 2725 мм. Согласно полученному ОТТС, линейка двигателей Haval F7x также включает 1,5-литровый (мощностью 150 л.с. при 5500 об/мин) и 2,0-литровый (190 л.с. при 5500 об/мин) турбированные двигатели GDIT. Оба мотора работают в паре с 7-ступенчатой коробкой передач 7DCT с двойным сцеплением и масляным охлаждением.

Напомним, на сегодняшний день модельная линейка Haval в России представлена компактным кроссовером H2, среднеразмерным кроссовером Н6, полноразмерным рамным внедорожником Н9 и новым кроссовером Haval F7, потенциальным бестселлером марки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2019 года российские дилеры Haval реализовали 7024 кроссоверов и внедорожников марки, что в 3,8 раза больше по сравнению с прошлым годом.

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