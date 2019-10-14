Mitsubishi открыла новый дилерский центр в Ростове-на-Дону

Компания «ММС Рус» открыла в Ростове-на-Дону новый дилерский центр Mitsubishi Motors группы компаний ААА моторс. Новый центр приобрел внешний облик и интерьер в соответствии с новым глобальным дизайном Mitsubishi. В интерьере и экстерьере доминируют черный и белый цвета в сочетании с красными деталями отделки, сообщает пресс-служба «ММС Рус».

Автоцентр имеет общую площадь 1200 кв.м, включая ремонтную зону и собственный склад. Шоу-рум позволяет экспонировать весь модельный ряд бренда: Mitsubishi Outlander, Pajero Sport, ASX, Pajero, Eclipse Cross и L200. Новый дилерский центр также предоставляет полный спектр услуг не только в области продажи, но и обслуживания новых автомобилей, с пробегом, автокредитования, страхования, лизинга и трейд-ин.

В ремонтной зоне площадью 500 кв.м работают пост активной приемки, шесть постов слесарного ремонта, стенд регулировки углов установки колес, пост компьютерной диагностики и 2 поста мойки. В сервисном центре представлено новейшее оборудование, рекомендованное Mitsubishi Motors для диагностики, технического и гарантийного обслуживания автомобилей бренда. Пропускная способность СТО – до 540 автомобилей в месяц, что исключает длительное ожидание клиентом своей очереди на проведение ремонтных работ. Для владельцев автомобилей Mitsubishi предусмотрены бесплатные услуги по диагностике, технической мойке.

Стоит отметить, что ГК ААА моторс стала новым партнером «ММС Рус». Таким образом, марка Mitsubishi пополнила портфель брендов компании ААА моторс, которая за время своего существования реализовала более 95 тыс. автомобилей в Южном федеральном округе.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре российские дилеры Mitsubishi реализовали 3774 автомобиля – на 9% меньше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2019 года в России продан 28840 автомобилей Mitsubishi, что на 8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

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