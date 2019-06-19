Продажи LADA в Евросоюзе в сентябре рухнули почти на 40%

В сентябре 2019 года в странах Европейского Союза в общей сложности было реализовано 204 новых автомобиля LADA, что на 38,6% ниже уровня годичной давности. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» (по результатам обработки данных АСЕА), после августовского роста продажи машин российской марки в ЕС снова упали.

Сентябрьский объем реализации LADA оказывается ниже аналогичных показателей у таких брендов как Bentley, Bugatti, Lamborghini или Dodge с Maserati. По продажам автомобили российского производителя смогли опередить лишь Alpine (спортивное подразделение Renault).

Если же рассматривать статистику за 9 месяцев нынешнего года, то реализация автомобилей LADA за этот период составила 3,8 тыс. единиц, показав падение на 8%. При этом на их долю приходится только 0,03% от всего объема рынка ЕС (более подробная информация об этом содержится в разделе «Аналитика»).

Напомним, что ранее АВТОВАЗ объявил о временном уходе бренда LADA с автомобильного рынка Евросоюза из-за ужесточения экологических норм. Введенный прошлой осенью стандарт Euro 6d-TEMP требует серьезных вложений в модернизацию двигателей. Между тем, в пресс-службе АВТОВАЗа заявляли, что у компании есть планы создать в тесном сотрудничестве с партнерами из Альянса глобальную модель и вернуться на рынок Европы.

А вот какие новые модели появятся на российском рынке, можно узнать с помощью «Календаря новинок».