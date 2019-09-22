Суперкар Huracan стал самой массовой моделью Lamborghini

сегодня, 14:11 248 0

Суперкар Huracan стал самой массовой моделью Lamborghini

Портрет российского автовладельца
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На заводе в Сант-Агата-Болоньезе выпущен суперкар Lamborghini Huracan с порядковым номером 14022. Эта машина серого цвета отправится к заказчику в Южную Корею, но примечательна она другим. Именно таким тиражом разошелся предшественник «Уракана» – суперкар Lamborghini Gallardo, который до сих пор удерживал звание самого массового автомобиля марки. Теперь его перехватил Huracan, причем 14 тысяч машин выпущено всего за пять лет производства, тогда как Gallardo продержался на конвейере десять лет (с 2003 по 2013 год), пишет издание «Авторевю».

Сейчас семейство Lamborghini Huracan находится в процессе смены модельного ряда. В начале этого года увидели свет модернизированное купе Huracan Evo и спайдер на его основе, они оснащены атмосферником V10 5.2 мощностью 640 л.с. Следом обновлению подвергнутся базовые заднеприводные версии и экстремальные модификации Performante.

Впрочем, титул самого массового Lamborghini достался «Уракану» ненадолго, ведь в гамме теперь есть кроссовер Urus. Его продажи начались летом 2018-го, в прошлом году клиентам успели передать 1761 экземпляр, результат первой половины этого года – 2693 машины, и сбыт пока продолжает расти. Такими темпами тираж моделей Urus и Huracan сравняется уже года через три или даже быстрее.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: производство премиум-марки lamborghini lamborghini huracan

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