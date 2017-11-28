УАЗ «Патриот» получит революционную опцию

Ульяновский автозавод запатентовал целый ряд нововведений для своих автомобилей. Одной из самых неожиданных опций является электронный стояночный тормоз, которым в первую очередь начнут оснащать внедорожник УАЗ «Патриот», пишет портал Motor.ru.

Скорее всего, новые опции появятся уже в следующем, 2020 модельном году и опробуют их в первую очередь на флагманской модели «Патриот». Автомобиль получит иной туннель пола с воздуховодами и USB-разъемами для задних пассажиров, также появится подлокотник с отделом для мелочи и подстаканниками, который будет скрыт под сдвижной шторкой. Но самым интересным нововведением станет вероятное появление на моделях «Патриот» с автоматической коробкой передач электрического стояночного тормоза.

Напомним, ранее Ульяновский автозавод начал пилотное тестирование автомобилей с технологией Connected car. Она предполагает наличие встроенных телематических функций, онлайн-сервисов и мобильного приложения для клиентов, с помощью которого можно будет управлять новым функционалом и получать информацию от различных систем автомобиля. Планируется, что серийный выпуск автомобилей УАЗ с функцией connectivity начнется в четвертом квартале 2019 года. Первым автомобилем под брендом УАЗ с функцией connectivity стал флагманский внедорожник «Патриот» с автоматической коробкой передач.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», с 1 октября российские дилеры Ульяновского автозавода начали продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач. Флагманская модель с «автоматом» доступна в четырех комплектациях – «Оптимум», «Премиум», «Статус» и Edition I – по цене от 1 млн 034 тыс. рублей. Внедорожник УАЗ «Патриот» комплектуется 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Punch Powerglide 6L50, которая работает в паре с обновленным двигателем ЗМЗ Про, развивающим 150 л.с. и 235 ньютон-метров. Как отмечается, при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч УАЗ «Патриот» с «автоматом» потребляет на 2 л меньше, чем внедорожник с механической коробкой передач.

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