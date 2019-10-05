Европейский авторынок в сентябре вырос на низкой базе прошлого года

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам сентября увеличился на 14,4% и составили 1 млн 285 тыс. 494 машины. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), рост продаж отчасти обусловлен низкой базой прошлого года, вызванной вступлением в силу новых правил сертификации автомобилей WLTP в Евросоюзе. По итогам девяти месяцев 2019 года реализация автомобилей в Европе составила 12 млн 115 тыс. 927 единиц (-1,6%).

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за сентябрь, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 118255 машин (+58,2%). Второе место сохраняет Mercedes-Benz с показателем 88329 автомобилей (+13,2%). На третьей строчке идет Renault, реализовавшая 85538 машин (+30,3%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Ford (84424 шт., +8,5%) и Opel/Vauxhall (81861 шт., +1%).