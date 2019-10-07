LADA 4x4 появилась в полиции Монголии

Пятидверный внедорожник LADA 4x4 будет «служить» в полиции сомона (муниципального образования) Заамар в центральной части Монголии. Фотографии автомобиля с крупной надписью «Полиция» на борту и проблесковыми маячками на крыше опубликовала компания «Руссо Моторс», занимающаяся поставками и продажей российских машин в Монголии, сообщает портал Wroom.ru.

Напомним, марка LADA вышла на монгольский рынок весной этого года, местным покупателям предлагаются модели LADA Granta, Vesta и LADA 4×4. Пятидверный внедорожник, который выбрала полиция Заамара, предлагается по цене 40 млн тугриков, что соответствует 965 тысячам рублей по текущему курсу.

Как сообщалось ранее, местная полиция одного из городов Словакии выбрала универсал LADA Vesta SW Cross в качестве нового патрульного автомобиля. Машину приобрели на средства городского бюджета у одного из официальных дилеров марки. До этого местная полиция (в отличие от федеральной полиции, она занимается, в основном, патрулированием и обеспечением общественного порядка) города Гуменне ездила на автомобилях KIA Ceed 2011 года выпуска и Skoda Fabia 2013 года выпуска. Среди причин, по которым была выбрана LADA Vesta SW Cross, местные власти называют вместительный салон, большой дорожный просвет и умеренную цену.

Стоит отметить, что АВТОВАЗ сохраняет лидерство в рейтинге крупнейших российских автоэкспортеров. Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в первом полугодии 2019 года на ее долю пришлось 59% от всего объема легковых автомобилей, отправленных из России за пределы Евразийского экономического союза. В количественном выражении это составляет 11,5 тыс. единиц.

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