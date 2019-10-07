С 1 января водителей новых машин обяжут устанавливать госномера в день покупки

Владельцы новых автомобилей обязаны будут с 1 января 2020 года регистрировать машины и устанавливать госномера в автосалонах в день покупки. Об этом сообщил начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров, добавив, что дилеры будут включены в специальный реестр организаций, участвующих в регистрации транспортных средств, и будут наделены правом передавать документы в ГИБДД и изготавливать номера. По его словам, эта норма не будет распространяться на машины, купленные на вторичном рынке. Ранее новую машину можно было зарегистрировать в течение 10 дней со дня покупки, пишет агентство «ТАСС».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на середину июля 2019 года в нашей стране насчитывалось 3376 автомобильных дилеров. Таким образом, за полгода их количество уменьшилось на 74 – в январе было 3450 дилеров. Как отмечается, данный показатель является рекордно низким за последние 8 лет. Крупнейшей дилерской сетью в России по-прежнему обладает LADA, у которой в июле было 292 официальных автоцентра. У корейских производителей KIA и Hyundai их 196 и 188 соответственно. Дилерская сеть Renault состоит из 145 автосалонов, у Nissan их 136. Также более сотни дилеров в нашей стране имеют GM-АВТОВАЗ, Volkswagen, УАЗ, Skoda, Mitsubishi и Toyota.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 июля 2019 года в России насчитывалось чуть более 44,1 млн легковых автомобилей. При этом на долю иномарок здесь приходится 62,4%, что составляет 27,5 млн единиц. Легковых автомобилей отечественных марок насчитывается 16,6 млн единиц или 37,6% в общем объеме российского автопарка.

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