Cadillac завершил производство самого популярного седана

Компания Cadillac объявила о прекращении производства седана XTS, который до недавнего времени оставался наиболее востребованной моделью американской марки.

Несмотря на то, что о завершении выпуска XTS известно уже давно, спрос на модель в США растет, пишет портал Motor.ru. К примеру, в первом полугодии 2019-го американские дилеры Cadillac реализовали более 9 тыс. этих машин против 8,5 тысячи годом ранее. В Канаде продажи седана XTS за тот же период составили 424 экземпляра – почти в 1,5 раза больше, чем в январе-июне 2018 года.

Cadillac XTS до недавнего времени являлся лидером сегмента роскошных полноразмерных седанов на североамериканском рынке. Его основными конкурентами считались Lincoln Continental и Acura RLX. В США седан был доступен с атмосферным 3,6-литровым V6 LFX и более мощным 3.6L V6 LF3 с двойным турбонаддувом, причем второй устанавливался только на «заряженный» XTS V-Sport.

Как сообщалось ранее, в декабре этого года у российских дилеров Cadillac появятся компактный кроссовер XT4 и полноразмерный трехрядный внедорожник XT6, а продажи новинок стартуют в начале 2020 года. Напомним, ранее на российском рынке появился обновленный седан Cadillac CT6, который предлагается в двух комплектациях – Sport и Platinum – стоимостью 4 млн 850 тыс. рублей и 5 млн 690 тыс. рублей соответственно.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2019 года российские дилеры Cadillac реализовали 669 автомобилей (-13%). Бестселлером марки является флагманский Cadillac Escalade.

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