Geely представила новый компактный кроссовер Icon

Компания Geely представила серийную версию компактного кроссовера Icon, который построен на одном шасси с Volvo XC40. Продажи новинки, которая позиционируется в качестве глобальной модели, стартуют до конца 2019 года, сообщает портал Autonews.ru.

В основе Geely Icon лежит масштабируемая архитектура CMA, разработанная совместными усилиями инженеров Volvo и Geely. Шасси создавалось с учетом его совместимости как с традиционными двигателями внутреннего сгорания, так и с гибридными или полностью электрическими силовыми установками.

Внешность автомобиля длинной 4,35 м была разработана главным дизайнером Geely Питером Хорбери, который ранее отвечал за внешний вид машин Volvo и Ford. Создатели отметили, что Icon имеет так называемый «8-битный дизайн, где простые линии сочетаются с острыми углами».

Судя по фотографиям салона, кроссовер получил полностью цифровую приборную панель диагональю 10,25 дюйма, а также центральный сенсорный дисплей мультимедиа таких же размеров.

На момент запуска на китайском рынке Geely Icon будет доступен с единственным бензиновым трехцилиндровым турбомотором рабочим объемом 1,5 л, развивающим 177 л.с. Двигатель работает в паре с с7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.



