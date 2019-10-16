Американский авторынок в сентябре вновь ушел «в минус»

сегодня, 08:01 146 0

Американский авторынок в сентябре вновь ушел «в минус»

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Американский авторынок в сентябре снизился на 11,8% и составил 1 млн 278 тыс. 528 легковых автомобилей и внедорожников. Таким образом, после двух месяц роста вновь зафиксирован отрицательный результат. По итогам девяти месяцев 2019 года продажи автомобилей в США составили 12 млн 777 тыс. 447 единиц (-1,3%).

Согласно данным портала focus2move, лидерство в сентябре сохраняет General Motors, реализовавший 210863 автомобиля (-10,4%). На второе место вышел Fiat Chrysler Group с показателем 180506 проданных машин (-10,2%). Третью строчку занимает Ford, чьи продажи снизились на 11,8% до 173333 авто. Четвертый результат показала Toyota – 169656 машин, что на 16,5% ниже показателя годичной давности. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Honda – в прошлом месяце американские дилеры марки реализовали 113925 автомобилей (-14,1%).

, источник: АВТОСТАТ

Теги: сша автомобильные рынки мировые рынки

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