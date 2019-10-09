ВЭБ профинансирует поставки продукции КАМАЗа в Туркменистан

ВЭБ окажет финансовую поддержку поставкам продукции КАМАЗа в Туркменистан. Две тысячи единиц техники «КАМАЗ», в том числе 800 самосвалов, 300 бортовых машин, а также спецтехника коммунального назначения, планируется поставить в ближайшие два года, сообщает пресс-служба ВЭБа.

«Поддержка такого системообразующего предприятия, как КАМАЗ, в области наращивания объемов экспорта российской продукции относится к одному из приоритетов деятельности государственной корпорации развития ВЭБ», – подчеркнул председатель ВЭБ Игорь Шувалов.

Напомним, договоренности о поставке техники были достигнуты между представителями КАМАЗа и властями Туркменистана в июне 2019 года. Ррешение об оказании финансовой поддержки поставкам продукции «КАМАЗ» ВЭБ принял в октябре 2019 года.

Кроме того, КАМАЗ собирается открыть в различных велаятах Туркменистана четыре отделения Учебно-сервисного центра «КАМАЗ», действующего в республике с 2008 года.

Как сообщалось ранее, Туркменистан является одним из крупных и стабильных рынков сбыта грузовых автомобилей и спецтехники «КАМАЗ», которые задействованы в различных отраслях народного хозяйства республики. С учетом высокого спроса на камазовские грузовики в этом регионе в июле 2008 года в Ашхабаде был открыт учебно-сервисный центр «КАМАЗ» площадью более 5 тыс. кв.м. Помимо поставки автотехники и ее полного техобслуживания, включая диагностику и капитальный ремонт, на базе центра организовано обучение туркменских специалистов: преподаются особенности устройства, эксплуатации, технического обслуживания, диагностики и текущего ремонта автотехники «КАМАЗ». Напомним, КАМАЗ имеет в Туркменистане дилерскую сеть, представленную в Балканабаде, Мары, Дашаузе и Туркменабаде.