Эксперты оценили перспективы сервисов по подписке на автомобили в России

Компании Volvo и Hyundai недавно запустили в России сервисы по долгосрочной аренде своих машин. На начальном этапе в программах участвуют ограниченное количество дилеров Москвы и Московской области.

Как рассказала агентству «АВТОСТАТ» руководитель направления прямых продаж и трансформации бизнеса Volvo Car Russia Оксана Гецова, за несколько месяцев работы сервиса Volvo Car Drive компания успела реализовать весь объем автомобилей, предназначенный до конца года. В первый год работы сервиса по подписке Volvo Car Drive будут доступны автомобили Volvo XC60 в топовой комплектации Inscription с бензиновым двигателем Т5 мощностью 249 л.с. Количество доступных по подписке автомобилей ограничено в связи с тем, что проект экспериментальный.

По словам директора по маркетингу ГК «АвтоСпецЦентр» Алексея Ермилова, пилотные проекты по долгосрочной аренде автомобилей на данный момент доступны только москвичам и жителям области, так как столица считается наиболее загруженным мегаполисом, где услуга автомобиля в прокат или аренду пользуется большим спросом. Перспективны для внедрения и другие города-миллионники – Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Пермь, Краснодар. Развитие географии услуги зависит от уровня доходов населения каждого региона, поэтому, как считает эксперт, шансы попасть в список избранных есть у Ямало-Ненецкого, Чукотского и Ханты-Мансийского автономных округов.

«Целевой аудиторией продуктов по подписке являются динамичные жители мегаполисов в возрасте от 35-40 лет, ценящие свое время, которого всегда недостаточно в ритме большого города. Они уже приняли для себя новые парадигмы цифрового потребления, и факт владения для них уже не так важен. На первой волне пилотного проекта мы увидели среди клиентов много представителей IT сектора и сотрудников высокотехнологичных компаний из ряда отраслей, хотя, конечно, это не 100% клиентов», – говорит руководитель отдела продаж «АВИЛОН. Volvo» Павел Червяков.

По его оценкам, сервис долгосрочной аренды составляет совершенно незначительную долю в общем объеме продаж новых авто, поэтому ожидать какого-то снижения стоимости услуги в ближайшие два года не стоит. Пока спрос будет существенно превышать предложение. Если же говорить о появлении новых, более доступных моделей, то стоимость ежемесячной оплаты может сократиться на 10-20%. В целом, перспективы у данного направления огромные: такая форма владения в ближайшие 5 лет сможет составить до 15% от проданных авто, уверен Павел Червяков.

Подробнее о перспективах сервисов по подписке на автомобили в России – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».