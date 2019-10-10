Стали известны новые подробности о кроссовере Exeed TXL для России

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Стали известны новые подробности о кроссовере Exeed TXL для России

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Exeed – премиальный суббренд Chery – выйдет на российский рынок в марте 2020 года. Продажи начнутся с удлиненного кроссовера Exeed TXL.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», Exeed TXL уже проходит сертификацию для российского рынка. У этой машины будет полный привод, три комплектации и исключительно пятиместный салон. Оснащен кроссовер турбированным мотором 1.6 TGDI мощностью 190 л.с., который сочетается с 7-диапазонным роботизированным «преселективом» DCT7. Ожидается, что более компактный Exeed TX появится в линейке позже. Подробностей о вероятной цене новинки пока нет. Но очевидно, что она будет дороже остальных автомобилей в линейке. В Китае Exeed TXL стоит от 135,9 до 175,9 тыс. юаней, что по актуальному курсу соответствует 1,23-1,59 млн рублей.

Что касается опций, то, по предварительной информации, в версию Comfort с передним приводом войдут двухзонный климат-контроль, полный «зимний пакет», 6 подушек безопасности, бесключевой доступ и запуск кнопкой, кожаный салон, передние противотуманные фары и задний парктроник. Мультимедийная система работает с тачскрином 10,1 дюйма и камерой заднего вида. Аудиосистема включает 6 динамиков, а приборная панель – 7-дюймовый монитор. Руль регулируется по вылету и высоте и обтянут кожей.

В комплектации Luxury – те же опции, но привод полный, а сиденье водителя регулируется электроникой. Не исключается, что здесь будут доступны светодиодные фары. Зато они точно предусмотрены в версии Flagship. Кроме того, топовое оснащение включает передний парктроник и круговой обзор. Также здесь предложат системы автоматической парковки и контроля слепых зон, электропривод пятой двери. Панель приборов станет полностью цифровой. Ее монитор будет больше, чем у головного медиаустройства – 10,25 дюйма. Добавятся 2 динамика, электрический привод сиденья пассажира и атмосферная подсветка салона. Решается вопрос с панорамной крышей и колесными дисками большего размера – 19 дюймов.

Окончательное решение о том, как именно бренд выведут на российский рынок, в представительстве не принято. Но на данный момент рабочим является вариант с использованием автосалонов Chery в 10 городах России. Речь идет о крупных дилерах, готовых пойти на серьезные инвестиции. Им придется перестроить салоны, разделив залы для двух марок. По данным «Китайских автомобилей»,список первых 10 городов  предварительно определен, в него вошли: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Краснодар и Иркутск. В будущем ожидается, что у Exeed появится отдельная сеть автосалонов.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки премиум-марки китайские автомобили chery

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