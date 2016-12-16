Volkswagen представил укороченную версию кроссовера Atlas

сегодня, 14:11 61 0

Volkswagen представил укороченную версию кроссовера Atlas

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Компания Volkswagen представила новый Atlas Cross Sport, который является укороченной версией большого Atlas/Teramont с намеком на кросс-купе и пересмотренным дизайном как передней части, так и "кормы". Производство Volkswagen Atlas Cross Sport стартует во втором квартале 2020 года.

Как пишет "Российская газета", Volkswagen Atlas Cross Sport на 71 мм короче семиместного Atlas, - 4966 мм, и ниже на 58 мм - 1720 мм. Размер колесной базы остался прежним - 2980 мм. Но операция по отсечению не прошла бесследно для багажного отсека: объем у новинки составляет 1141 литр, что на 431 литр меньше, чем у Atlas. Разница при сложенном втором ряде сидений еще более существенна: 2203 против 2741 литра.

Салон Atlas Cross Sport тоже имеет некоторые отличия от большого брата: пересмотрено рулевое колесо, приборная панель получила новую графику, изменена обшивка дверей. Из опциональных новинок - модернизированный круиз-контроль, который значительно облегчит движение в пробках.

Моторная гамма никаких изменений не претерпела. Автомобиль будет доступен с турбированным TSI мощностью 238 л.с. и VR6 мощностью 280 л.с. Оба работают только в паре с 8-ступенчатым "автоматом". Есть возможность выбрать между передним и полным типами привода.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки volkswagen volkswagen atlas

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