ТОП-10 самых распространенных люксовых автомобилей в РФ

сегодня, 09:22 301 0

ТОП-10 самых распространенных люксовых автомобилей в РФ

Портрет российского автовладельца
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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что в нашей стране насчитывается свыше 13 тысяч автомобилей сегмента Luxury. Теперь мы приводим рейтинг самых распространенных таких моделей.

Лидирует здесь Mercedes-Benz Maybach S-Class – по состоянию на 1 июля 2019 года в России насчитывалось 3016 экземпляров этой модели. Второе место занимает Bentley Continental GT (2353 шт.), а замыкает тройку лидеров еще один представитель британского бренда – Bentley Continental Flying Spur (834 шт.).

Далее в рейтинге следуют два люксовых кроссовера – Maserati Levante (632 шт.) и Bentley Bentayga (588 шт.). Кроме них, в ТОП-10 наиболее распространенных автомобилей сегмента Luxury в РФ попали: Maserati Quattroporte (444 шт.), Rolls-Royce Phantom (440 шт.), Rolls-Royce Ghost (349 шт.), Rolls-Royce Wraith (342 шт.) и Maserati GranTurismo (197 шт.).

Быстро узнать актуальную стоимость люксового (и не только) автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

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