Более 500 автомобилей Aurus планируется производить с 2021 года

сегодня, 11:26 207 0

Более 500 автомобилей Aurus планируется производить с 2021 года

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Более 500 российских автомобилей представительского класса Aurus планируется производить в год, начиная с 2021 года, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Основные заказчики, которые сейчас сформировали свои заявки, они будут получать,... постараемся в 2021 году всех, кто сделал заявки в 2019 году, точно удовлетворить. Мы планируем производить существенно больше 500 машин с 2021 года", - сказал министр, которого цитирует агентство "ТАСС".

Ранее Д.Мантуров сообщал, что в 2020 году планируется продать порядка 50 автомобилей Aurus. Что касается активных продаж бренда, то они начнутся в 2021 году. ФГУП "НАМИ" планирует по итогам 2019 года произвести 150 автомобилей Aurus, в 2020 году - 180 машин.

Всего, начиная с февраля 2018 года, на автомобили Aurus поступило более 600 предзаказов. Стоимость автомобиля в базовой комплектации составит 18 млн рублей. Aurus - первый российский бренд автомобилей премиум-класса. Планируется, что всего под этой маркой выпустят четыре модели: лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

В настоящее время ФГУП "НАМИ" занимается производством автомобилей Aurus на базе собственных мощностей, расположенных в Москве. При этом объемы ограничены, так как производство организовано по типу современной мануфактуры, вручную, по индивидуальным меркам и с высочайшим качеством. В бизнес-планы компании "Аурус" входит разработка и создание дополнительных производственных мощностей совместно с индустриальным партнером "Соллерс". Предполагается реализация этого проекта с 2021 года на новом автомобильном заводе в Татарстане, что позволит увеличить серийное производство всех моделей Aurus до 5 тыс. автомобилей в год при односменном режиме работы.

По словам операционного директора дивизиона компании "Авилон" Вагифа Бикулова, в компании видят огромный интерес со стороны клиентов, которые ждут возможности заказать автомобиль в индивидуальной комплектации и понимания по срокам поставки. "Основными конкурентами Aurus станут немецкие и британские премиальные бренды, у которых есть предложения в сегменте выше 10 млн рублей, а также люкс-марки, где стоимость автомобилей колеблется в границах от 15 до 30 млн рублей. Aurus Senat, безусловно, привлечет внимание этой аудитории, и роскошный седан станет одним из автомобилей в парке этих клиентов", - полагает Вагиф Бикулов.

Подробнее о целевой аудитории Aurus Senat и рыночных перспективах новой модели на российском рынке - читайте в нашей рубрике "Вопрос эксперту".

, источник: АВТОСТАТ

Теги: производство премиум-марки aurus aurus senat

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