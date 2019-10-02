Срок выдачи бумажных ПТС продлен еще на один год

сегодня, 10:04 50 0

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Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила срок выдачи бумажных паспортов транспортного средства (ПТС) на год, до 1 ноября 2020 года. Об этом агентству "РИА Новости" сообщил источник в комиссии, напомнив, что ранее государства ЕАЭС планировали перейти на систему оформления электронных ПТС с 1 ноября 2019 года.

Собеседник агентства отметил, что такое решение было принято по инициативе стран союза. "Это даст возможность сторонам отработать все возможные нюансы, связанные с оформлением паспортов на транспортные средства, принадлежащие физическим лицам, а также на отладку взаимодействия всех заинтересованных структур, например, в банковской сфере или страховой сфере, всех тех, кто работает с электронными паспортами", - объяснил он.

Напомним, обязательного обмена бумажного ПТС на ЭПТС не предусмотрено. Жизненный цикл ПТС, выданных ранее, не будет ограничено сроками. Автовладельцы, имеющие автомобили с бумажными ПТС, смогут продолжать ими пользоваться.

Система электронных паспортов транспортных средств призвана сделать максимально прозрачными все операции с автомобилем и достоверность его истории. Также, как и ранее, ЭПТС будет содержать сведения об основных технических характеристиках транспортного средства, идентификационные данные основных агрегатов, сведения о постановке на учет и снятии с учета. Наличие более полной и детальной информации о транспортном средстве в электронном паспорте позволит обезопасить участников рынка от различных злоупотреблений в отношении автомобилей.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: эптс регистрация в гибдд

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