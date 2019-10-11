LADA Largus впервые получил навесной двухсекционный багажник

У владельцев LADA Largus появилась возможность установить сзади автомобиля дополнительный навесной двухсекционный багажник Shuttle Box. Подобный аксессуар для LADA представлен впервые на рынке. Он позволяет увеличить багажное отделение на 0,8 куб.м, что намного больше обычных боксов, которые ставятся на крышу. Навесной багажник оснащен дублирующими стоп-сигналами и местом крепления номерного знака с подсветкой, сообщает портал «Лада. Онлайн». Цена двухсекционного багажника составляет 55 тыс. рублей (+13 тыс. рублей за окраску в цвет кузова).

Напомним, в июле АВТОВАЗ провел легкий рестайлинг универсала LADA Largus, чей экстерьер теперь соответствует корпоративной стилистикой бренда. Все автомобили семейства получили логотип LADA с трехмерной ладьей, а также крупный шильд с названием марки на створке задних распашных дверей. Новые логотипы LADA размещены на решетке радиатора LADA Largus, которая получила модернизированную структуру, рулевом колесе и ступичных колпаках. Кроме того, во всех комплектациях введена новая ткань обивки сидений, а также функция отключения головной светотехники при выключении зажигания.

Кроме того, в октябре АВТОВАЗ начал продажи лимитированной серии #Club, которая доступна в том числе и для универсала LADA Largus. Ее отличительной особенностью является наличие оригинальных элементов внешнего и внутреннего дизайна, а также дополнительный набор оборудования, доступный ранее только в максимальных комплектациях. Так, LADA Largus #Club со 106-сильным двигателем и механической коробкой передач предусматривает датчики парковки, глубокую тонировку задних стекол и 16-дюймовые легкосплавные диски «Феникс» (впервые на LADA Largus). Специальная доплата за исполнение #Club – 15 тыс. рублей. Стоимость 5-местного LADA Largus #Club стартует от 707,9 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2019 года продажи LADA Largus в России составили 31663 автомобиля (-2%). В результате LADA Largus вошел в тройку бестселлеров АВТОВАЗа на российском рынке. При этом фургон Largus пользуется наибольшей популярностью среди коммерческих автомобилей LADA – его реализация с января по сентябрь составила 6771 автомобиль.